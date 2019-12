Agricoltura: in Trentino danni da maltempo per 40 milioni

Posted on

Se la fede non è praticata, non giova a nulla” ArcivescovoTisi Intervento all’assemblea diocesana Trento – Come ogni autunno, anche in questo penultimo sabato di settembre la Chiesa di Trento si è riunita in Assemblea, all’Auditorium S. Chiara, nel capoluogo, per l’avvio dell’attività pastorale. L’incontro – dal titolo “Terra promessa”, con l’immagine di un popolo in […]