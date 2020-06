Agricoltore muore schiacciato da trattore a Isera

Posted on

Educazione ambientale per l’estate: il paesaggio trentino come laboratorio di diversità ambientale Trento – La Rete trentina di educazione ambientale per lo sviluppo sostenibile dell’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente propone per l’estate 2013 circa 400 appuntamenti: visite guidate a riserve naturali provinciali, serate a tema, giochi e laboratori creativi per coinvolgere residenti e turisti […]