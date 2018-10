Agordo, furioso incendio: due giovani escursionisti bloccati in quota. Operazioni di soccorso e spegnimento complicate dal forte vento

Connect on Linked in

Il forte vento ha abbattuto una pianta che è caduta sui cavi dell’alta tensione, spezzandoli. In azione i Canadair

NordEst – È partita mercoledì la squadra mista con uomini del Soccorso Alpino di Agordo e dei Vigili del Fuoco, diretta nel Canale della Besausega, dove l’incendio divampato in Valle di San Lucano ha bloccato due escursionisti di 29 e 34 anni di Agordo.

Alle 21:30 di mercoledì una decina di uomini ha lasciato località Pra di Mezzo, dalla parte di Cencenighe Agordino, per risalire – in almeno tre ore di cammino – a Forcella della Besausega lungo il sentiero che porta al Bivacco Bedin, dove il fuoco non è passato e dove il vento tiene libero dal fumo il percorso. Una volta in cima valuteranno come raggiungere i due ragazzi, in contatto telefonico con i soccorritori.

La squadra sta trasportando, oltre all’attrezzatura alpinistica per calarsi nel canale, anche i respiratori. Se le condizioni lo consentiranno, una volta messi in sicurezza, cercheranno di riportarli a valle già nella notte. Altrimenti aspetteranno le prime luci per rientrare con maggiore visibilità e sicurezza o attendere l’intervento dell’elicottero, se il forte vento cesserà.

L’allarme nel tardo pomeriggio

Allarme per un gigantesco incendio scoppiato verso le 16 di mercoledì nell’Agordino (Belluno). In fiamme il bosco, oscurato il cielo: la Luxottica ferma temporaneamente la produzione.

Le montagne tra i comuni agordini di Taibon e Cencenighe sono state interessate da un furioso incendio che sta provocando una fitta coltre di fumo, visibile a grande distanza.

Il rogo di grosse dimensioni che in queste ore è alimentato dal fohn che arriva dal Nord. Il forte vento non ha consentito l’uso dell’elicottero per le operazioni di spegnimento.

“Sul posto – fa presente l’assessore regionale veneto alla protezione civile Gianpaolo Bottacin – sono presenti e operativi a terra i nostri servizi forestali e la protezione civile. E’ stata inoltre richiesta per domani l’attivazione di due aerei antincendio Canadair del Dipartimento nazionale della protezione civile. La situazione è costantemente monitorata”.

In seguito all’incendio, il Dipartimento ARPAV di Belluno sta costantemente monitorando la qualità dell’aria.

E’ stata preallertata la squadra di Pronta Disponibilità per eventuali ulteriori monitoraggi. Trattandosi di incendio boschivo, si può presumere un incremento delle polveri sottili prodotte dalla combustione.

Vento forte e caldo che sta provocando cadute d’alberi e distacchi di cornicioni in tutta la provincia di Belluno, così come nel vicino Trentino, con tetti scoperchiati e alberi caduti in molte zone. Nell’Agordino si sono registrati anche diversi black out.

Le temperature a NordEst hanno superato i 25 gradi durante la giornata di mercoledì 24 ottobre.

#Agordo, #Veneto: alcune immagini provenienti dal vasto #incendio che sta interessando la zona. #SoccorsoAlpino al lavoro con #VigilidelFuoco per la ricerca di due persone disperse. Operazioni difficili. Crediti del video attualmente non disponibili. pic.twitter.com/smwUIiDesz — Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (@cnsas_official) October 24, 2018

Interventi per taglio piante anche a Primiero e passo Rolle a causa del vento. Diversi tetti scoperchiati in Trentino