Aggressione per un parcheggio a Rovereto: identificati tre giovani

Il pestaggio in pieno centro: un gruppo di ragazzi di 16 e 23 anni ha aggredito un 55enne

Rovereto – Si tratta di un 23enne già noto alle forze dell’ordine per essersi distinto in occasione di altre aggressioni, e due sedicenni di cui uno già conosciuto per piccoli reati. L’episodio è avvenuto mercoledì 3 gennaio in pieno centro a Rovereto dove i giovani hanno preso a calci e pugni un 55enne.

L’uomo aveva appena parcheggiato la propria auto, quando è stato affrontato dai tre giovani che hanno iniziato ad insultarlo, per futili motivi. Di qui un diverbio dai toni accesi che si è trasformato in una aggressione, prima verbale, poi fisica. Il 55enne ha riportato ferite e contusioni. Sul posto l’ambulanza e la polizia che è ruscita a rislaire ai tre.