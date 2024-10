Aggrediscono l’autista dell’autobus, denunciati due 30enni

Sulla linea tra Trento e Tione, episodio avvenuto 25 settembre

Trento – I carabinieri di Spiazzo hanno denunciato in stato di libertà due 30enni di origini marocchine ma residenti in Trentino perché ritenuti colpevoli di reati di violenza e minaccia a un incaricato di pubblico servizio, interruzione di un pubblico servizio e ubriachezza. Tutto ha avuto inizio nella tarda serata di mercoledì 25 settembre, quando sull’autobus di linea che percorre la tratta da Trento a Tione sono saliti due uomini di poco più di 30 anni in evidente stato di ebbrezza alcolica.

I due – informa l’Arma – hanno iniziato a infastidire i passeggeri, gridando, cantando ad alta voce e cominciando a fumare a bordo del mezzo, tanto che l’autista è stato costretto a riprenderli. Anziché calmarsi, i due 30enni hanno iniziato a minacciarlo e a colpirlo con schiaffi e calci. L’uomo non è stato ferito, ma è stato costretto ad interrompere la corsa dell’autobus a Saone, nel comune di Tione, e a telefonare al 112 per chiedere l’intervento dei carabinieri, che in pochi minuti sono arrivati e hanno identificato i 30enni.

In breve

Un arresto per droga a Bolzano. Nella serata di mercoledì 2 ottobre, agenti in borghese della Polizia municipale di Bolzano, a seguito di specifico appostamento in un cortile interno presso un condominio di via Torino, hanno arrestato J.M. 38 anni, cittadino di nazionalità tunisina senza fissa dimora con precedenti specifici per spaccio. Lo stesso era stato osservato nell’attività di spaccio e successivamente fermato. Addosso gli sono stati rinvenuti 22,7 grammi di hashish, 20,3 grammi di cocaina e 855 euro in contanti, verosimilmente i proventi dello spaccio. Il Pm ha disposto l’arresto ed il trattenimento notturno presso la camera di sicurezza della Polizia municipale per successivo processo per direttissima.