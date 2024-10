Aggredisce il personale del supermercato, arrestato un 19enne

Episodio avvenuto in via Brennero, intervento dei carabinieri

Trento – I carabinieri della sezione radiomobile di Trento hanno arrestato un 19enne di origini marocchine, già con alcuni precedenti nonostante la giovane età, accusato di reati di resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento. Entrato in un supermercato di via Brennero, venerdì scorso il 19enne ha iniziato a gettare a terra prodotti di ogni tipo dagli scaffali, danneggiando le strutture porta merce.

Il personale ha provato a calmarlo, ma per tutta risposta il giovane ha aggredito il direttore e i dipendenti. I carabinieri sono intervenuti dopo la chiamata al 112, cercando di fermare il 19enne, che mentre veniva accompagnato verso la vettura di servizio, nel tentativo di darsi alla fuga, ha colpito al volto con una testata uno dei due militari.

Per questo motivo – informa l’Arma – il capo equipaggio è stato costretto ad impiegare il taser in dotazione per interrompere definitivamente l’azione violenta. Accompagnato in stato di arresto presso gli uffici di via Barbacovi, il 19enne è stato successivamente condotto presso il carcere di Spini di Gardolo.