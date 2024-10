Aggredisce agenti con coltello, ucciso da poliziotto a Verona

L’uomo avrebbe dapprima aggredito dei vigili urbani, poi avrebbe danneggiato la stazione di Porta Nuova e si sarebbe quindi scagliato contro gli agenti

NordEst (Adnkronos) – Un uomo di nazionalità straniera è stato ucciso con un colpo di pistola da un poliziotto dopo che, nella stazione di Porta Nuova, si era scagliato contro gli agenti armato di un coltello. A quanto si apprende, l’uomo avrebbe dapprima aggredito dei vigili urbani che intorno alle 5 di questa mattina stavano constatando un incidente automobilistico.

Successivamente avrebbe raggiunto la stazione ferroviaria di Porta Nuova, dove in stato di alterazione ha danneggiato prima la biglietteria, poi la tabaccheria e infine anche alcune vetture in sosta nel parcheggio dello scalo. Dopo essersi dileguato, l’uomo si è ripresentato intorno alle 7 alla stazione ferroviaria e qui è stato intercettato da una pattuglia di Polizia che ha tentato di fermarlo per identificarlo. A quel punto l’uomo avrebbe aggredito gli agenti armato di coltello e uno dei poliziotti, dopo aver sparato alcuni colpi, ha ferito mortalmente l’aggressore.

