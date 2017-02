Agenda digitale 2020: incontri a Belluno e Treviso

NordEst – Sono due gli incontri in programma lunedì 27 febbraio, promossi dalla Regione, nell’ambito del percorso che porterà alla ridefinizione dell’Agenda Digitale del Veneto in prospettiva 2020. Il primo in mattinata (con inizio alle ore 09.30) si svolgerà al Centro Congressi in Piazza Piloni a Belluno e sarà dedicato al digitale per la tutela e per lo sviluppo dei territori, con la partecipazione dell’assessore regionale alla difesa del suolo e alla protezione civile Gianpaolo Bottacin. Il secondo nel pomeriggio (con inizio alle ore 14.30) nella sede della Provincia di Treviso a Sant’Artemio ruoterà intorno al tema “Turismo e promozione digitali” e vedrà la presenza dell’assessore regionale Federico Caner.

“L’Agenda Digitale del Veneto – spiega il vicepresidente della Regione Gianluca Forcolin, che introdurrà entrambi gli incontri – è il documento di programmazione che serve a guidare strategicamente l’azione dell’amministrazione regionale per supportare lo sviluppo dell’economia e della società sul piano dell’informatizzazione e delle tecnologie digitali. L’obiettivo è contribuire alla costruzione di un nuovo Veneto, per tutti i cittadini, per le imprese, per gli enti pubblici, per le associazioni, insomma per tutto il nostro territorio”.

Sono previsti complessivamente dieci incontri nelle sette province venete per ascoltare, capire e recepire le indicazioni, i suggerimenti, i progetti che vengono dal territorio, contribuendo così a individuare le priorità e le progettualità su cui il Veneto si impegna ad investire nei prossimi anni. Il percorso avviato coinvolge tutta la giunta regionale e gli assessori si sono resi disponibili, assieme ai loro uffici, a partecipare alla stesura di questo documento e a presenziare agli incontri sul territorio. In questo lavoro è stato coinvolto anche un gruppo di esperti di primissimo livello.

Sarà disponibile anche uno spazio internet dove tutti potranno dare suggerimenti e proposte. Gli incontri si concluderanno nella prima settimana di marzo, per arrivare entro giugno all’approvazione e alla presentazione della nuova Agenda Digitale del Veneto 2020.