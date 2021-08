Afghanistan: arrivati in Trentino 110 rifugiati

Posted on

Annunciato confronto pubblico sul futuro del polo aeronautico Venezia – “Finmeccanica è azienda di Stato in un settore strategico come l’aeronavale e non può disimpegnarsi da Tessera, realtà produttiva di eccellenza, in cui si concentrano competenze tecniche e professionali comparabili a quello di un vero e proprio distretto”. E’ quanto dichiara l’assessore regionale al lavoro, Elena […]