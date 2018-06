Affluenza e Risultati/Domenica 10 giugno si vota in oltre 700 comuni: elezione dei sindaci e dei consigli comunali, ballottaggi domenica 24 giugno

Connect on Linked in

Domenica 10 giugno gli elettori dei comuni delle regioni a statuto ordinario interessati dalle elezioni amministrative 2018 andranno alle urne per l’elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali con ballottaggio il 24 giugno. Test nazionale e di grande importanza per il Trentino Alto Adige in vista delle provinciali del prossimo 21 ottobre

NordEst – Sono 525.971 gli elettori in Veneto, di cui 255.214 uomini e 270.757 donne, chiamati alle urne per l’elezione di 46 sindaci e altrettanti consigli comunali. I seggi saranno aperti dalle 7 alle 23, con spoglio già nella notte, in 36 piccole località e nei 10 centri che hanno più di 15.000 abitanti (e che dunque potrebbero andare al ballottaggio domenica 24 giugno), di cui due sono capoluogo di provincia: Treviso e Vicenza.



Le consultazioni amministrative 2018

Riguardano in tutto 760 comuni italiani. Anche il voto in Sicilia e in Sardegna è fissato per il 10 giugno, mentre in Trentino-Alto Adige alcuni Comuni sono andati al voto il 27 maggio 2018, ma si attende il grande appuntamento del 21 ottobre con le provinciali. In Valle d’Aosta hanno votato il 20 maggio e in Friuli Venezia Giulia lo scorso 29 aprile.

Sul totale dei comuni si contano:

109 comuni “superiori”, cioè con più di 15.000 abitanti (più di 3.000 in provincia di Trento), e 651 “inferiori”;

20 capoluoghi di provincia. I consigli circoscrizionali interessati sono il III e l’VIII Municipio di Roma Capitale.

Qual è il comune con il corpo elettorale più numeroso? e quello meno numeroso? quanti giovani voteranno per la prima volta?

Dati, statistiche e informazioni, sulla tornata elettorale del 10 giugno, sono state raccolte in un dossier curato dalla Direzione centrale dei servizi elettorali e dall’Ufficio studi e legislazione del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali.

La pubblicazione contiene tutte le informazioni relative alle diverse fasi del procedimento e agli enti interessati al voto. È possibile approfondire temi e ripercorrere alcuni momenti storici, esaminare i dati attraverso tabelle, grafici e statistiche.

Inoltre, sono presenti curiosità e notizie particolari; ad esempio: i comuni di nuova istituzione mediante fusione al voto per la prima volta e gli enti dove non sono state presentate liste.