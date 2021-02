“Area sportiva” a Fiera di Primiero in affitto: domande entro il 25 febbraio

Il Comune di Primiero San Martino di Castrozza ha intenzione di procedere all’affitto del complesso di proprietà comunale denominato “Zona sportiva” a Fiera di Primiero

Primiero (Trento) – , L’immobile con licenza di pubblico esercizio, è dotato delle seguenti attrezzature “turistico – sportive e ricreative” di proprietà comunale, site nel Parco Zona sportiva: Chalet munito di servizi igienici, attrezzature e licenza di pubblico esercizio; Giochi bocce; Campo beach volley; Parco adiacente.

L’affitto si intende per la durata di 2 anni dal 1 maggio 2021 al 30 aprile 2023 con possibilità di rinnovo per uguale periodo fino ad un massimo di 4 anni (30 aprile 2025). Gli interessati dovranno produrre entro le ore 12,00 di giovedì 25 febbraio 2021 formale richiesta al Comune, comprovando il possesso dei requisiti, allegando un programma di attività di tipo turistico e ricreativo ed eventuale curriculum.

Successivamente l’Amministrazione comunale provvederà ad inoltrare la richiesta di offerta agli interessati in possesso dei requisiti prescritti che avranno presentato un programma turistico e ricreativo ritenuto adeguato.L’aggiudicazione verrà quindi effettuata a favore di chi, impegnatosi all’osservanza delle condizioni di affitto, avrà presentato la migliore offerta economica (non inferiore in ogni caso al prezzo base di euro 7.150,00.- annui).

Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere all’Ufficio Segreteria del Comune di Primiero San Martino di Castrozza.