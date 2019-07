AF 447, Tragedia aerea in Brasile: Air France a processo

Nell’incidente avvenuto il primo giugno giugno del 2009, hanno perso la vita 228 persone. Tra loro anche i trentini GiovanBattista Lenzi, Luigi Zortea e Rino Zandonai

NordEst – Dieci anni dopo la tragedia sul volo Rio – Parigi non ha ancora trovato una risposta definitiva. Secondo quanto riferiscono le agenzia di stampa internazionali – riprese in queste ore da numerosi siti francesi e brasiliani – la Procura di Parigi chiederà il processo per AirFrance e l’archiviazione per Airbus.

Sarebbe questa la conferma della tesi di un errore umano dei piloti e non del guasto strutturale per il velivolo. Secondo gli esiti delle indagini, la compagnia AirFrance non avrebbe addestrato il suo personale in merito al possibile malfunzionamento di un sensore, la lettura scorretta dei cui dati avrebbe portato allo stallo dell’aereo, per questo precipitato nell’Atlantico.