Aeroporti NordEst, nessun disagio con il green pass

Le mura di Treviso compiono 500 anni: storia antica di una presenza che ha segnato e continua a segnare le sorti della Città Treviso – Il Comune di Treviso promuove il progetto “500 GIORNI PER 500 ANNI” e nell’ambito degli eventi e celebrazioni attivati per ricordare questa importante ricorrenza, ha lanciato l’iniziativa “Mura Vive”, un concorso fotografico che invita non solo a […]