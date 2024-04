Aeronautica, dopo 35 anni il jet AMX si congeda da Istrana

Venerdì 5 aprile, presso l’aeroporto militare di Istrana – sede del 51° Stormo Caccia – l’Aeronautica Militare celebrerà la cerimonia di phase out del velivolo AMX

NordEst – Entrato in linea nel 1989, è stato il velivolo aero-tattico dell’Aeronautica Militare maggiormente impiegato in operazioni fuori dai confini nazionali Venerdì 5 aprile, presso l’aeroporto militare di Istrana – sede del 51° Stormo Caccia – l’Aeronautica Militare celebrerà la cerimonia di phase out del velivolo AMX, giunto al termine della sua vita operativa dopo 35 anni di intensa attività sia in territorio nazionale che all’estero, divenendo – tra l’altro – il velivolo jet aero-tattico maggiormente utilizzato dall’Aeronautica Militare in missioni fuori dai confini nazionali.

Assegnato alla Forza Armata nel 1989, proprio al 103° Gruppo Volo di Istrana, il velivolo AMX è stato impiegato in diversi teatri operativi tra cui Balcani, Libia, Afghanistan e Iraq, operando anche in coalizioni ed esercitazioni internazionali passando dai climi gelidi della Norvegia e del Canada alla sabbia del Kuwait.

In campo nazionale, è stato anche utilizzato in preziose missioni di ricognizione nell’ambito del supporto della Difesa in casi di emergenze e pubbliche calamità quali ad esempio eventi sismici, alluvioni e contributo ad attività di contrasto ad attività illecite. Alla cerimonia parteciperanno le autorità di vertice di Forza Armata e le autorità locali, nonché una rappresentanza del personale che, a vario titolo, ha avuto l’onore e l’opportunità di operare sull’AMX.

Il programma della cerimonia

09.30 apertura area manifestazione

10.30 inizio attività di volo

10.45 esibizione PAN

11.40 termine attività di volo

11.55 consegna vessillo al Capo di SMA

12.00 intervento Capo di SMA

13.30 chiusura area espositiva e deflusso radunisti