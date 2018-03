Aereo storico in avaria atterra sul Piave: danni al velivolo ma nessun ferito

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

All’origine anomalo funzionamento motore

NordEst – Un aereo replica di un apparecchio storico utilizzato nel corso della Seconda Guerra Mondiale, è atterrato con una manovra d’emergenza in un’area golenale del fiume Piave poco dopo essere decollato da una pista a Spresiano.

I due occupanti sono rimasti illesi. A far intervenire i vigili del fuoco sono stati alcuni automobilisti in transito sul vicino ponte autostradale. Alla base dell’evento pare vi sia stato un anomalo funzionamento del motore. Sul posto sono intervenuti anche Suem e carabinieri.

Il pilota, nonostante il motore sia andato in avaria quasi subito, è riuscito a portare a terra l’ultraleggero vicino al fiume, nella zona tra Spresiano e Santa Maria del Piave. E ne è uscito illeso. A soccorrerlo i vigili del fuoco che, dopo aver fatto un primo intervento con l’elicottero decollato da Mestre, l’hanno raggiunto via terra. Sul Piave sono arrivate anche le ambulanze del Suem 118, ma fortunatamente non è servito nessun intervento sanitario.