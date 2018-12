Aereo precipita nel Piave per una avaria al motore: illeso ex pilota militare

Connect on Linked in

E’ successo domenica pomeriggio, salvo ex pilota. Stava rientrando a Montebelluna

NordEst – Un aereo storico, ha tentato un atterraggio di emergenza – in seguito ad una avaria al motore – in zona Falzè di Piave (poco lontano dal campo di volo di Sernaglia) quando per cause da accertare si è capovolto finendo completamente in acqua.

Ai comandi del velivolo che rientrava da una rievocazione a Susegana, c’era un ex pilota militare in congedo, residente a Montebelluna. Fortunatamente è sceso del tutto incolume con le sue gambe prima che il velivolo affondasse nelle acque gelide del Piave.

Sul posto sono intervenute diverse squadre dei Vigili dle fuoco e il personale dell’equipaggio dell’elicottero Drago 81, già in volo per le ricerche del pescatore disperso a Chioggia, oltre all’elicottero del Suem Veneto.

