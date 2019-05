Aereo precipita nel fiume Adige: salvi i due occupanti

Connect on Linked in

E’ acacduto nel veronese: occupanti recuperati da vigili fuoco

NordEst – Un piccolo aereo è precipitato venerdì, nel fiume Adige in località Settimo di Pescantina, in provincia di Verona. Ferite le due persone che si trovavano a bordo del velivolo, che sono state recuperate in acqua dai vigili del fuoco e portate in ospedale.

Le loro condizioni non destano preoccupazione. Dalle successive verifiche effettuate dai vigili del fuoco è emerso che si tratta delle uniche persone che erano a bordo del velivolo e, dunque, nessun’altro è coinvolto. I pompieri hanno proseguito le operazioni per il recupero del velivolo.