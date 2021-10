Aerei militari in Val di Fiemme: erano F16 belgi di rientro dall’Italia

Posted on

Vittima un tedesco di 47 anni, in seguito ad un frontale con un’auto a Spiazzo Trento – Un motociclista tedesco di 47 anni è morto nel pomeriggio in Trentino in un incidente stradale a Spiazzo. Per l’uomo i sanitari del 118, accorsi con elicottero e ambulanza, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Trasportata […]