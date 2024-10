ADV SPAZIO IDEAL CASA/Piano terra ristrutturato in centro storico in vendita

Pubbliredazionale IDEAL CASA PRIMIERO. Occasioni e interessanti possibilità di acquisto nel Primiero Vanoi. Segnalate le vostre abitazioni o strutture in vendita all’agenzia: “Le Dolomiti sono chiavi in mano”

Primiero (Trento) – Nel cuore del suggestivo centro storico di Siror, in una zona tranquilla e a breve distanza da tutti i principali servizi, è in vendita un appartamento recentemente ristrutturato, situato al primo piano di una palazzina storica. L’immobile si apre su una luminosa zona giorno con cucina a vista, che crea un ambiente accogliente e funzionale. Troviamo poi una camera matrimoniale, una cameretta e un bagno.

A rendere la proprietà ancora più interessante sono la cantina e la soffitta, entrambe ad uso esclusivo, che offrono pratici spazi aggiuntivi per il deposito o lo stoccaggio. Il sistema di riscaldamento è efficiente grazie al teleriscaldamento, mentre la presenza di una stufa a legna nella zona giorno dona un tocco di calore e atmosfera tipica delle case di montagna.

Questa soluzione è perfetta sia come residenza principale sia come casa vacanze, per chi desidera vivere in un luogo ricco di fascino, immerso nella bellezza del Trentino. Non lasciarti sfuggire l’opportunità di acquistare questo accogliente appartamento.

