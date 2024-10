ADV SPAZIO IDEAL CASA/Attico ristrutturato in centro storico a Fiera in vendita

Pubbliredazionale IDEAL CASA PRIMIERO. Occasioni e interessanti possibilità di acquisto nel Primiero Vanoi. Segnalate le vostre abitazioni o strutture in vendita all’agenzia: “Le Dolomiti sono chiavi in mano”

Primiero (Trento) – Vendesi splendido attico ristrutturato, situato nel cuore del centro storico di Fiera di Primiero, in posizione centrale e a pochi passi da tutti i principali servizi. L’appartamento, sito al terzo piano, offre una spaziosa zona giorno, una cucina abitabile, due camere da letto e due bagni. Al piano superiore, accessibile tramite una comoda scala interna, si trovano altre due stanze e un terzo bagno, ideale per chi cerca maggiore spazio e flessibilità.

Completano la proprietà una splendida veranda, perfetta per rilassarsi e godere della vista, e il riscaldamento autonomo tramite sistema di teleriscaldamento. Soluzione ideale per chi desidera vivere in un contesto tranquillo, ma allo stesso tempo vicino a tutti i servizi e le comodità del centro. Non perdere questa occasione!

Contatti:

IDEAL CASA Via Garibaldi, 2

38054 Fiera di Primiero (Tn)

38054 Fiera di Primiero (Tn) (+39) 0439 762 762

(+39) 0439 762 762 info@idealcasa.tn.it

