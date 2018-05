Adunata Alpini a Trento, Ana denuncerà ignoti per scritte ingiuriose. Sassi anche contro tre vetrine del temporary store

Connect on Linked in

Presidente Pinamonti commenta episodi a Sociologia e via Piave

Trento – Sassi contro le tre vetrine del temporary store degli alpini in via Santa Trinità a Trento. Succede a Trento, a poche ore dalle scritte ingiuriose contro le penne nere. Sono in corso le indagini per risalire agli autori del gesto.

Una grande delusione

“Vediamo che da tempo qualcuno mette cartelli o fa scritte. Per noi è una grande delusione. Stiamo cancellando dai muri le frasi ma provvederemo anche a fare le opportune denunce e speriamo che prendano questi personaggi che imbrattano non soltanto il nome degli alpini ma la società, e questo è demoralizzante e deludente per noi ma anche per tutti i cittadini”. Lo ha detto il presidente della Ana di Trento, Maurizio Pinamonti, rispondendo ai giornalisti in merito alle scritte sui muri contro gli alpini, ad esempio a Sociologia o alla casa di riposo ‘Beato de Tschiderer’ di via Piave.

Pinamonti ha spiegato però che questi episodi “non rovineranno l’atmosfera sempre più calda. Stiamo entrando nel vivo e gli alpini arrivano di minuto in minuto, la città presto si animerà. Il lavoro è tanto ma sarà certamente una grande festa e speriamo che anche il meteo ci aiuti”.

