Adunata alpini: una fiaccola per la pace

Connect on Linked in

Iniziativa apre cerimonie a Trento l’11 maggio

Trento – L’iniziativa ‘Una fiaccola per la pace’ darà il via alle cerimonie ufficiali della 91/a Adunata nazionale degli alpini a Trento. A realizzare la fiaccola sono stati i giovani delle sezioni Ana di Trento e di Bolzano, che venerdì 11 maggio saliranno a piedi dal Sacrario di Castel Dante fino alla Campana dei Caduti per consegnarla nelle mani del reduce Guido Vettorazzo.

Tutti assieme raggiungeranno poi il braciere posizionato ai piedi della Campana dei Caduti e lo accenderanno in ricordo di tutti i Caduti. La fiaccola ha l’impugnatura in legno, mentre la colomba sulla punta è stata realizzata in acciaio. Il legno è stato scelto a rappresentare un materiale che da sempre accompagna gli alpini per costruire ripari, slitte, per trasporti, per scaldarsi e per illuminare.

Sul manico della fiaccola c’è la scritta: “La pace non può regnare tra gli uomini se prima non regna nel cuore di ciascuno di loro. Karol Wojtyla”.