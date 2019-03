La nuova pubblicazione, ‘fresca di stampa’ curata da Ervino Filippi Gilli, in una pregiata edizione cartonata, è composta da 160 pagine suddivise in 4 capitoli con 124 fotografie dedicate ai segni del maltempo ai piedi delle Pale di San Martino, tra le Dolomiti trentine. Acquistando il libro sarà possibile sostenere la SAT nel recupero di alcuni sentieri danneggiati dal maltempo

Primiero (Trento) – Un libro fotografico per non dimenticare quelle tragiche ore di fine ottobre. Un lungo reportage realizzato nel cuore della notte con i torrenti in piena e alle primi luci dell’alba, sotto al diluvio di quei giorni, con i piedi nell’acqua e nel fango, per raccontare il territorio che cambia. Per non dimenticare che cos’è stata realmente la tempesta Vaia di fine ottobre 2018.

Le violente raffiche di vento, la pioggia e i fiumi in piena, gli alberi spezzati, le frane e le voragini sulle nostre strade, ma anche quel lungo silenzio, nel buio della notte, segnata da molti black out nei paesi e nelle valli del Trentino orientale. In quei giorni le Valli di Primiero, Vanoi e Mis si sono rimboccate le maniche con molti volontari in campo, per superare l’emergenza. E ancora una volta si sono dimostrate una vera Comunità unita nel momento del bisogno e orgogliosa di un sistema di Protezione civile unico in tutto il Trentino.

La pubblicazione (IN TIRATURA LIMITATA) è già disponibile in questi giorni a Fiera di Primiero presso l’Edicola Sebastiano Gadenz di Gadenz Enrico in Piazza Luigi Negrelli (Telefono: 0439 62366). Verrà presentata venerdì 15 marzo presso la sede della Biblioteca di Fiera di Primiero alle ore 20.30.

Ritratti naturalistici

Sfogliare il nuovo libro di Ervino Filippi Gilli, significa quindi rivivere quei momenti in prima linea, ma con uno sguardo ‘naturalistico’. Con un occhio attento all’ambiente e alle devastazioni dei nostri boschi.

Una pubblicazione autentica, che racconta le ferite dell’ambiente e una natura che si ribella: dalle radici strappate alla terra, fino ai molti alberi spezzati dal vento in pochi attimi, con ingenti danni per l’intera collettività.

Un libro per un sentiero

“Proprio per questo – spiega Ervino Filippi Gilli, autore del libro e presidente della SAT locale – vogliamo raccogliere fondi per la sistemazione dei sentieri, nell’ambito del progetto del Tavolo delle Politiche giovanili intitolato ‘Lacrime di Resina’ assieme ad una mostra fotografica a Palazzo delle

Miniere, al concerto di Moroder sull’Alpe Tognola (che dovrebbe servire per raccogliere fondi allo stesso scopo) e ad altre iniziative che sono state proposte nella riunione dei giorni scorsi a Tonadico.

Il libro “Immagini per non dimenticare” (p 160) è suddiviso in 4 capitoli con 124 fotografie. Primo capitolo: analisi della Tempesta Vaia – confronto con l’alluvione del 1966. Secondo capitolo: “di acqua, di fango, di sassi” 32 foto scattate durante la piena e nei giorni immediatamente successivi. Terzo capitolo: “di vento”, 62 foto immagini delle piante abbattute e delle case scoperchiate. Quarto capitolo: “per non dimenticare”, 30 foto ovvero 15 confronti tra il prima ed il dopo Vaia.

