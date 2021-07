Addio Stefano Menato, funerali venerdì 9 luglio alle 16 nella chiesa di Castello Tesino

Posted on

Tuttavia va ancora sprecato 1/3 del cibo prodotto in tutto il mondo NordEst – Un terzo del cibo prodotto nel mondo viene sprecato per un totale di 1,3 miliardi di tonnellate che sarebbero ampiamente sufficienti a sfamare la popolazione che soffre di fame. E’ quanto afferma la Coldiretti in occasione della presentazione della Carta di […]