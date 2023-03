Addio Sergio Simion, funerali lunedì 13 marzo alle 10.30 nella chiesa di Mezzano

Posted on

Commercio in Austria – Nel terzo e quarto trimestre del 2011 il fatturato del commercio al dettaglio in Austria si è attestato a 51,2 miliardi di euro, segnando pertanto una flessione reale dell’1,7 per cento rispetto al 2010. Particolarmente colpiti dal calo delle vendite sono stati i settori delle calzature (-8,5 per cento), degli articoli […]