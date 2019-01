Addio all’ex senatore Enzo Erminio Boso, fu tra i fondatori della Lega Nord in Trentino. Abitava da tempo nel Bellunese

Connect on Linked in

E’ deceduto improvvisamente a causa di un malore nella notte, Enzo Erminio Boso, aveva 73 anni. Era originario del Tesino ma viveva nel Bellunese da tempo

Trento – E’ morto nella notte, a causa di un infarto, l’ex europarlamentare Enzo Erminio Boso. Aveva 73 anni e sin dall’inizio aveva partecipato all’avventura politica del partito fondato da Umberto Bossi. Fu tra i fondatori della Lega Nord in Trentino, senatore dal 1992 al 1996. Conosciuto in tutta Italia per il suo carattere e le sue esternazioni anti americane e anti euro. Era tra i candidati alle ultime elezioni provinciali in Trentino, ma non era stato eletto in Consiglio provinciale.

Nel 1998 e nel 2003 era stato eletto al Consiglio della Provincia Autonoma di Trento. Candidato alle Elezioni europee del 2004, ottenne circa 10.000 preferenze nella circoscrizione nord. A giugno 2008 venne proclamato europarlamentare, subentrando a Gian Paolo Gobbo. In vista delle europee del 2014 la Lega Nord presentò la sua candidatura nella circoscrizione Italia nord-orientale, dove ottenne circa 3300 preferenze, non abbastanza per risultare eletto.