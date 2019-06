Addio al Maestro Zeffirelli: il cordoglio di Verona

Connect on Linked in

Sboarina, con lui se ne va uno dei nostri più grandi estimatori

NordEst (Adnkronos) – “Con lui se ne va uno dei più grandi estimatori della nostra città. Verona deve molto a Franco Zeffirelli perché l’ha saputa valorizzare con la sua creatività e la sua arte internazionale.

E per Verona, la sua scomparsa è un colpo al cuore, equivale alla perdita di un ‘amico’ che ha portato nel mondo i nostri due gioielli: il mito shakespeariano e il festival lirico”. Il sindaco di Verona, Federico Sboarina, ricorda così Franco Zeffirelli, scomparso oggi a Firenze all’età di 96 anni.

In breve

Due persone sono morte in un incidente stradale avvenuto in località Montiron a Tessera nella terraferma veneziana. Secondo una prima ricostruzione dei Vigili del fuoco, un’automobile avrebbe fatto un salto di corsia andando ad incastrarsi sotto un autobus delle linee extraurbane. Le due vittime sono gli occupanti del mezzo mentre l’autista, per la violenza dell’impatto, è rimasto incastrato nel mezzo. Sul posto sono giunti i Vigili del fuoco, i sanitari del Suem 118 con più ambulanze e le forze dell’ordine. Ferito l’autista dell’autobus, illesi i due passeggeri abordo. Nell’auto viaggiavano tre adulti e tre bambini di nazionalità Ceca. Sono morti due adulti, mentre il terzoo e i tre bambini sono rimasti feriti, uno dei piccoli pare in modo grave.

Un giovane di 23 anni, Davide Zane, residente a Burano (Venezia), è morto venerdì notte in un incidente stradale a Cavallino Treporti (Venezia). Zane era al volante di un’automobile che mentre percorreva via Saccagnana, nei pressi del cimitero è uscita di strada ed è finita nel canale. Due passeggeri che viaggiavano con lui sono riusciti a uscire dalla macchina e hanno nuotato fino a mettersi in salvo. A bordo strada hanno fermato un automobilista che ha lanciato l’allarme. L’auto con Zane all’interno nel frattempo è affondata, e due ore più tardi è stata individuata dai sommozzatori dei vigili del fuoco, che hanno riportato a riva il corpo senza vita del 23enne. Le cause dell’incidente sono al vaglio dei carabinieri che hanno eseguito i rilievi.