Addio a Maurizio Rimondi, storico albergatore e impiantista con San Martino di Castrozza nel cuore

Sono in molti in queste ore a salutarlo sui social. La notizia è stata diffusa dal figlio Gianluca. Il dolore della comunità locale

San Martino di Castrozza (Trento) – “Ciao Papa. Mi hai insegnato tanto. I valori veri della vita e l’amore per la famiglia. Mi hai insegnato l’importanza del lavoro ed il rispetto per le persone. Onorare sempre l’amicizia e combattere per quello in cui si crede. Mi mancherai tantissimo, ma una parte di te vivrà sempre dentro di me. Fai buon viaggio”, sono le parole sui social (in basso ndr) di Gianluca, figlio di Maurizio Rimondi, storico albergatore, titolare dell’Hotel des Alpes e già presidente dell’associazione di categoria locale, ma anche dell’Azienda per il turismo, imprenditore e impiantista di lunga data a Primiero San Martino di Castrozza in Trentino.

Lascia un vuoto incolmabile, proprio quando il collegamento impiantistico San Martino Rolle, sembra avvicinarsi sempre di più, ai piedi delle splendide Pale di San Martino. In queste ore sono stati in molti: amici, colleghi, dipendenti, ospiti, a salutarlo sui social. Una scomparsa improvvisa, che ha lasciato il segno, anche tra i vertici della Confcommercio del Trentino, dove era molto noto per il suo impegno in prima linea, ormai da molto tempo, così come fra gli albergatori, gli amministratori e gli impiantisti locali.

La notizia sui social

Condoglianze alla famiglia, in queste ore di grande dolore, dalla nostra redazione. Ciao Maurizio: “Sit tibi terra levis…”