Addio a Gilles Moutet, il ricordo della famiglia

E’ scomparso nei giorni scorsi a Parigi

Parigi/New York –“Io e la mia famiglia siamo molto dispiaciuti nell’annunciare che Gilles Moutet, figlio di Jean e Maria Moutet (la contessa), ci ha lasciato il 27 ottobre 2024, dopo una lunga lotta contro una malattia rara ma incurabile. Aveva 80 anni. Gilles si era laureato alla prestigiosa “Ecole Polythechnique” di Parigi. La sua carriera si è concentrata sull’intelligenza artificiale e sulla consulenza strategica aziendale sia nel settore pubblico che privato. Mio fratello ha vissuto serenamente fino alla fine, pianificando sempre il futuro anche se sapeva che poteva essere limitato. Era amato dalle persone anziane e dai giovani per la sua generosità, la sua ospitalità, la sua infinita curiosità e la sua condivisione di conoscenze. Veniva spesso in Val Canali per visitare la mamma quando era viva. Gli piaceva la valle di Primiero dove amava passeggiare nei boschi e anche arrampicare. Aveva partecipato a Primiero, quale relatore, lo scorso 27 gennaio all’evento culturale “Cento anni della nostra storia al cospetto delle Dolomiti”. Manca molto alle sue due figlie, Florence e Sabrina, e a noi suoi famigliari. Ringrazio di cuore, i molti amici “primierotti” che ci sono vicini in questo doloroso momento”.

Laure Moutet (sorella di Gilles Moutet)