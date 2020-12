Addio a Gianni Faustini: aveva 85 anni, ha diretto i quotidiani Alto Adige e L’Adige

E’ morto all’età di 85 anni il giornalista Gianni Faustini, padre di Alberto, attuale direttore dei quotidiani l’Adige e Alto Adige. Gianni Faustini, è stato dal 1972 al 1977 il primo presidente dell’allora neo costituito Ordine dei giornalisti del Trentino Alto Adige

Trento – Dopo l’attività professionale in Rai, Gianni Faustini ha diretto per quattro anni il giornale Alto Adige e successivamente il giornale l’Adige. Ha poi svolto anche attività accademica, insegnando in scuole di giornalismo.

Faustini è stato autore del volume “Le tecniche del linguaggio giornalistico” e di vari saggi e manuali sulla professione. Ha pubblicato, anche, numerosi libri e saggi storici sulla vita politico-culturale del Trentino Alto Adige.

A Trento ha presieduto l’associazione culturale “Antonio Rosmini” ed è stato anche presidente del Collegio nazionale che giudica i giornalisti sui temi legati alla deontologia professionale.

Il ricordo del Presidente del Consiglio provinciale

La dipartita di Gianni Faustini priva il Trentino di una delle sue voci più limpide e autorevoli. Autentica colonna del giornalismo regionale, nella sua lunga e fertile parabola Faustini ha messo la sua lucidità di analisi e il rigore deontologico e morale al servizio di diversi ruoli, guadagnando negli anni una prospettiva di analisi sociale, politica e storica sempre più importante e preziosa. A nome di tutto il Consiglio provinciale desidero rivolgere sentite condoglianze al figlio Alberto e ai familiari.

Il Presidente

del Consiglio provinciale

Walter Kaswalder

La nostra redazione si unisce al dolore di Alberto e della famiglia. Gianni Faustini è stato un giornalista autentico, un maestro di vita prima ancora che una penna di grande classe. Il suo sguardo comunicava molto più di mille parole, ci mancherà. Condoglianze alla famiglia Faustini.

La terra ti sia lieve, riposa in pace Gianni, con il tuo Trentino nel cuore.