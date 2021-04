Addio a Giancarlo Biatel, veglia funebre presso la camera mortuaria dell’Apsp San Giuseppe da giovedì 8 a venerdì 9 aprile

Posted on

È successo sabato mattina poco prima delle 12.30. Sul posto vigili del fuoco, sanitari del 118 e carabinieri per ricostruire la dinamica dell’incidente Imèr (Trento) – Attimi di paura sabato mattina poco prima delle 12.30 a Imèr in via nazionale, nei pressi del negozio Iper Soap, nel Primiero. Per cause in corso di accertamento, un […]