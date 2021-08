Addio a Giacomino Zotta, benedizione delle ceneri mercoledì 18 agosto alle 16 nel cimitero di Castello Tesino

Posted on

“Atto puramente propagandistico per influenzare provinciali” Roma – “La volontà del governo austriaco di insistere con il progetto del doppio passaporto per i sudtirolesi è da considerarsi un’iniziativa ostile”. E’ quanto afferma in una nota il Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, Riccardo Fraccaro. “La condivisione della cittadinanza europea – prosegue […]