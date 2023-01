Addio a Gabriele Calliari, storico presidente di Coldiretti Trentino

Posted on

Il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti (in presenza) e il presidente della Provincia autonoma di Bolzano Arno Kompatscher (in collegamento da remoto) hanno incontrato insieme per la prima volta il nuovo ministro dell’economia Giancarlo Giorgetti Roma – Sul tavolo, in particolare, si è affrontato il tema delle partite finanziarie arretrate, tra cui […]