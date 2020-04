Addio a Franco Perin, storico allenatore di sci alpino nella Val Cismon

Il mondo dello sci di Primiero, ricorda con grande affetto Franco Perin, ex finanziere e appassionato di sci e montagna

Predazzo/Primiero – L’allenatore di Predazzo fu tra i primi a notare il valore e la forza atletica della sciatrice di Transacqua, Cristina Tisot, terza – dopo molti altri successi – nel 1975 in coppa del mondo in Giappone nello slalom gigante, battuta solo dalle formidabili Proell e Kaserer.

Franco Perin viene ricordato da molti ex atleti a Primiero come una persona molto modesta ma con una grande preparazione sportiva, un vero “antesignano per ciò che concerne le tecniche di allenamento che introdusse negli anni ’70 durante i lunghi allenamenti sulle nevi di San Martino di Castrozza e passo Rolle”.

L’ultimo saluto a Franco Perin, con cerimonia privata a Predazzo come da disposizioni Covid-19.