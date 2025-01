Adamello, riprendono venerdì le ricerche del secondo disperso

Causa maltempo, con pioggia nel fondovalle e nevicate in montagna, giovedì le ricerche del secondo alpinista disperso nel gruppo dell’Adamello sono state temporaneamente sospese. Si prevede di riattivarle nella giornata di venerdì 10 gennaio

Trento – Pronti ad intervenire oltre cinquanta soccorritori del Soccorso Alpino e Speleologico, del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza e i Vigili del Fuoco, oltre che le unità cinofile del Soccorso Alpino e della Guardia di Finanza, che verranno elitrasportati in quota nella zona del primo ritrovamento. Saranno presenti anche i Nu.Vol.A. per preparare tè e cibo per i soccorritori.

Nel frattempo, nella giornata di giovedì, i soccorritori hanno liberato dalla neve la strada che porta in cima alla Val di Borzago, in modo da velocizzare le rotazioni dell’elicottero. Inoltre, i Vigili del Fuoco di Villa Rendena, Pelugo e Spiazzo stanno verificando le baite presenti nel fondovalle in val di Borzago e val San Valentino.