Posted on

Sanitari mobilitati per due diversi interventi sanitari a Primiero e a San Martino di Castrozza Primiero San Martino di Castrozza (Trento) – Eliambulanza a Primiero per due diversi interventi nella giornata di venerdì. Il primo in tarda mattinata con atterraggio nella piazzola di Transacqua. Il secondo a San Martino di Castrozza, per una persona […]