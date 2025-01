Ad Anterselva Tommaso Giacomel è terzo dietro a Tarjei Bø e Lægreid

Bolzano – Un Tommaso Giacomel strabordante sugli sci è terzo nella sprint di Anterselva: alla Südtirol Arena della località altoatesina il trentino ha sfiorato il successo nonostante i due errori al tiro, uno per ciascun poligono, chiudendo a soli 2″6 dal norvegese Tarjei Bø, esente da errori e vincente per un’incollatura sul connazionale Sturla Lægreid (0-1, +0″4).

Alle spalle dei due norvegesi Giacomel (1-1) infiamma il pubblico di Anterselva: nessuno è andato veloce come lui sugli sci e cinque giorni dopo il trionfo nella mass start di Ruhpolding, Tommaso si conferma sul podio, il quinto di una carriera in cui vanta ora quattro secondi posti. L’Italia mancava dal podio maschile di Anterselva da 11 anni, dalla vittoria di Lukas Hofer nella sprint del gennaio 2014.

Una gara maiuscola per il ventiquattrenne del Primiero, davvero irresistibile per la concorrrenza come testimonia un giro finale in cui ha saputo recuperare su tutti, fino a sfiorare il colpaccio. E domenica nell’inseguimento che completerà la tappa di Anterselva scatterà dal via praticamente al fianco del battistrada Bø.

Alle spalle di Giacomel, quarto tempo per l’altro norvegese Martin Uldal (0-1), con l’ucraino Dmytro Pidruchnyi (0-1) in quinta piazza seguito dall’esperto sloveno Jakov Fak (0-0); nono con due errori Johannes Bø (1-1, +35″7).

La statistica del tempo sugli sci vede Giacomel svettare con 13″6 su Ponsiluoma e 18″1 su Lægreid.

Positiva la prova di Didier Bionaz che commette un solo errore al tiro (1-0) per trovare un buon 16esimo posto a 57″2, con Lukas Hofer (2-1) ventinovesimo a 1’32”. Entrano in zona punti anche Elia Zeni (1-0), trentaduesimo a 1’35″1 e Daniele Cappellari (0-0), 35esimo a 1’36″4. Nella classifica generale Lægreid sorpassa Johannes Bø: 764 a 761 dopo la sprint di Anterselva, con il francese Perrot che sale al terzo posto con 544. Giacomel resta in undicesima piazza ma con 400 punti avvicina la top10.