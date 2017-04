Inno AC Trento, “I Rivalsa” da Primiero e Belluno in concorso: “Trento vola un’Aquila in cielo”, ecco come votarli entro il 15 aprile

Print This Post

Una band di Primiero e Belluno, “I Rivalsa”, ha composto una canzone come inno dell’AC Trento. Ora però ha bisogno di tutti i vostri voti su Facebook. Successo per il concorso online del Trento: ultimi giorni per votare online

NordEst – Grande successo per le fasi finali del bando #ForzaTrento per la scelta finale dell’inno della squadra di calcio. Tra i pezzi in concorso, tutti brillanti e originali, l’inno dei “Rivalsa” si distingue subito, al primo ascolto.

Lo si ascolta tutto d’un fiato con quel “Vola un’aquila in cielo” e quella melodia così orecchiabile, ti viene voglia di cantare, di tifare e un po’ anche di sognare con la squadra di casa.

Trento nel cuore e allo stadio, ha bisogno però dei vostri voti per scalare la classifica finale negli ultimi giorni di concorso. L’inno proposto dalla band di Davide Bernardin un po’ primierotta e un po’ bellunese, ha bisogni dei voti della rete per salire in vetta e volare anche negli stadi. Dal concorso ufficiale online, uscirà nei prossimi giorni l’inno ufficiale della squadra gialloblu.

Per votare la canzone, cliccare al seguente link su Facebook:

https://m.facebook.com/calcio.trento/photos/a.258806584308129.1073741828.258407117681409/609210215934429/?type=3

e commentare:

TRENTO (tutto maiuscolo).

Ascolta la canzone

La canzone si può ascoltare entrando nel link (è la penultima della lista)

oppure cliccando qui sotto sul link youtube “Trento Rivalsa”.