Dolomiti sferzate dal maltempo: da Primiero a Fiemme, Fassa fino al Cadore e in Alto Adige (VIDEO)

Intervento dei vigili del fuoco di Primiero nel tardo pomeriggio di martedì. Copertura parzialmente divelta dal forte vento in queste ore per un magazzino della Centrale Acsm di Castelpietra. Il maltempo colpisce duramente anche nelle vicine valli di Fiemme, Fassa e il Cadore. Molti interventi anche dall’Alto Adige al Friuli Venezia Giulia

NordEst – Dolomiti sferzate dal maltempo nel tardo pomeriggio di martedì 18 luglio. Il forte temporale previsto in queste ore, ha fatto danni nel Trentino orientale ma anche in Alto Adige e nel vicino Bellunese. Grande lavoro per i vigili del fuoco di Primiero fino a tarda serata, nella messa in sicurezza del tetto di un magazzino della Centrale elettrica di Acsm in località Castelpietra a Tonadico, scoperchiato a causa del forte vento che si è registrato in queste ore.

Il corpo di San Martino di Castrozza è intervenuto invece in zona Dismoni e a malga Crel per caduta piante. Un’altra squadra ha operato invece in zona Bellamonte in collaborazione con i colleghi di Predazzo, per altri alberi sradicati dal vento.

Nel tardo pomeriggio le apparecchiature hanno rilevato raffiche di vento fino a circa 90 km/h specie sui settori settentrionali della provincia. Verso le 18 i radar hanno rilevato due celle temporalesche grandinigene in rapido moto verso est. Nella prossime ore forti raffiche di vento e locali grandinate interesseranno il Trentino da ovest verso est.

SS 50 del Passo Rolle chiusa per caduta piante al km 108 e 900 tra Bellamonte e intersezione Lusia. Ulteriore chiusura anche da Paneveggio direzione Passo Rolle sempre per caduta piante. Stesso problema per la ovovia di Pampeago verso passo Feudo, bloccata per piante sulle funi.

SS 346 del Passo San Pellegrino chiuso dal chilometro 1 località Campagnola fino al km 6 località Fango per caduta piante. Passo Carezza chiuso. SP 232 di Fiemme km 11 circa tra intersezione lago di Tesero e intersezione Ziano Panchià senso unico alternato per caduta piante. Scoperchiati due edifici in Val di Fassa. Parecchi alberi caduti con persone bloccate.

In generale, schianti diffusi in Val di Fassa e in alta Val di Fiemme. Zone particolarmente problematiche a Canazei e Moena. Danni diffusi da caduta piante, ma pare solo in contesto forestale. Personale CFT della Stazione di Fassa sul posto, in contatto con VVF. Nessuna segnalazione al momento di danni sul reticolo idrografico. Vvf al lavoro anche sulla SS42 all’altezza dell’abitato di Fondo chiusa per caduta piante. Deviazione in loco. Diversi interventi in soccorso di bagnanti a Caldonazzo dove il tetto del Lido è stato scoperchiato.

I soccorsi

Una ragazza è stata recuperata mentre si trovava sul lago di Caldonazzo con una tavola ma è stata sorpresa dal maltempo. Le raffiche hanno anche scoperchiato il tetto del lido di Caldonazzo. Disavventura – per fortuna con un finale positivo – nel pomeriggio di martedì 18 luglio per un ragazzino di 14 anni, in vacanza in Trentino con la famiglia.

Il ragazzo è andato a pescare in mezzo al torrente Avisio, alle porte di Predazzo, ma poi è è stato sorpreso dall’innalzamento del livello dell’acqua, rimanendo bloccato. I soccorsi sono stati chiamati dalla madre. Sul posto i vigili del fuoco volontari di Predazzo, che hanno messo in sicurezza il ragazzo con una corda. Il giovane è stato poi recuperato con l’elicottero. Nel tardo pomeriggio, intervento dell’elisoccorso anche a San Martino di Castrozza per un soccorso sanitario non grave.

Oltre 300 chiamate in Alto Adige

Il maltempo di martedì pomeriggio ha colpito con violenti nubifragi e forti raffiche di vento provocando non pochi disagi. Dalle ore 16 oltre 300 interventi dei vigili del fuoco per allagamenti in cantine e garage, rimozione ostacoli alla circolazione, taglio rami e piante pericolanti, smottamenti, frane e colate detritiche. Il forte vento ha anche scoperchiato case e divelto tetti.

Emergenza nel Bellunese

Violenta tempesta di vento, a cui ha fatto seguito una fitta grandinata dopo le 17 di martedì pomeriggio in Cadore e in Comelico. A San Vito sono numerose le piante abbattute dalle raffiche, nella vicina Borca è stata scoperchiata la casa cantoniera. Scoperchiata anche la colona San Giovanni a Calalzo e la Casa della Dottrina cristiana di San Pietro. In Val Fiorentina, al campeggio Cadore di Selva, un grosso albero si è schiantato su una roulotte. Fortunatamente non si segnalano feriti. Un albero caduto tra Venas e Cibiana ha interrotto il transito sulla Sp 347. Problemi per la circolazione anche ad Auronzo, con alberi spezzati dalla furia del vento che sono finiti in strada.