Acsm Primiero tra i progetti pilota di “Comunità dell’Energia” promossi da RSE

Nell’ambito del Piano Triennale di Ricerca di Sistema 2019-2021, RSE intende svolgere una analisi costi-benefici delle “comunità dell’energia” dal punto di vista energetico, economico, ambientale e sociale, ed inoltre individuare le barriere (regolatorie, tecniche, normative, amministrative, ambientali, sociali) che potrebbero limitarne lo sviluppo

NordEst – RSE – società che sviluppa programmi di ricerca nel settore elettroenergetico – tramite una selezione ha individuato le 6 migliori realtà italiane che, per le elevate performance raggiunte in campo energetico, hanno le caratteristiche per diventare “comunità di energia” da inserire in un progetto di studio pilota che consentirà di fornire a livello governativo i dati ed informazioni necessari ad adottare strumenti legislativi idonei all’implementazione di tali innovativi modelli energetici sul territorio nazionale.

Le realtà coinvolte

Primiero con Acsm spa. è stato individuato da RSE come il miglior territorio italiano. Dietro, figurano nell’ordine i seguenti proponenti: TCVVV (Teleriscaldamento Cogenerativo Valtellina Valcamonica Valchiavenna), SEV(Unione Energia Alto Adige), Walden, Cedis e Comune di Berchidda.

Già iniziata la raccolta dei dati

Si tratta di una importante opportunità per approfondire e sperimentare ad altissimi livelli nuovi ed innovativi modelli energetici che possono costituire elementi a cui tendere nel percorso di transizione energetica futura. Un percorso che potrà abilitare nuove opportunità di business con vantaggi per i consumatori e grandi cambiamenti nell’organizzazione e nella governance delle utility energetiche,

La raccolta dei dati da parte di RSE è già stata avviata e dopo opportuno studio ed approfondimento sarà possibile individuare le migliori soluzioni da implementare a livello locale per realizzare a Primiero uno dei primi prototipi di Comunità Energetica a livello nazionale.