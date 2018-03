Acqua alta a Venezia, 124 centimetri: record 2018, allerta anche a Chioggia con acqua a 141 centimetri

Connect on Linked in

In tutto il Veneto perturbazione con vento forte e neve

NordEst – Un’altra punta di marea ‘molto sostenuta domenica sera a Venezia, dove l’acqua alta ha raggiunto una massima di 124 centimetri sul medio mare, intorno alla mezzanotte. Si tratta del record per il 2018, in un periodo stagionale in cui generalmente il fenomeno non è così forte.

Un’alta marea da ‘codice arancio’, che ha allagato circa il 37% del centro storico. Venezia ha vissuto tutta l’ultima settimana sotto la minaccia dell’alta marea, con massime che hanno spesso superato il metro. Pesante la situazione nella vicina Chioggia, dove l’acqua alta ha toccato i 141 cm. scavalcando le barriere artificiali (il cosiddetto ‘mini-Mose’) a difesa del centro storico.

Ma tutto il Veneto è interessato dal maltempo, con piogge intense e e forti venti, in montagna accompagnati da copiose nevicate. Vento forte sulle coste, precipitazioni nevose anche a quote molto basse e pioggia mista a neve in pianura: è quanto prevede il Centro meteorologico Agenzia regionale per l’ambiente del Veneto (Arpav) per le prossime ore in Veneto.

Il Centro decentrato della Protezione civile regionale ha dichiarato lo stato di attenzione per vento forte sul litorale veneto sino a stasera e avvisa del rischio di nevicate, su tutta la pianura veneta: localmente le nevicate potranno anche essere abbondanti, con possibilità di accumuli anche di qualche centimetro.

Le immagini TGR

L'ondata di #maltempo: il vento di #bora e una mareggiata si sono portati via una parte di spiaggia a #Isolaverde, #Chioggia, provocando notevoli danni alle strutture di ristorazione sul litorale. Il video ci è stato mandato da Francesca Pinelli e Carlo Pagan pic.twitter.com/I47nG4ORXB — Tgr Rai Veneto (@TgrVeneto) March 19, 2018