Acli Trentine: “Salviamo l’Autonomia. Ecco le nostre domande ai candidati”

L’appello delle Acli per il rilancio dell’autonomia trentina e le progettualità ad essa connessa viene quest’anno da Fai della Paganella, luogo scelto dell’associazione per la tradizionale festa di Estate insieme



Trento – Davanti al pubblico aclista accorso da tutte le vallate della provincia, il presidente delle Acli Luca Oliver ha rilanciato i temi dell’autogoverno e della responsabilità civica di ogni cittadino ponendo nello stesso tempo tre domande chiare e semplici ai candidati presidente che si presenteranno in vista delle elezioni d’autunno.

In primo luogo Oliver chiede di sapere per chi intende candidarsi, intendendo con questo a quali categorie sociali si vuole rivolgersi e quali attenzioni si pongono nei confronti dei più poveri e svantaggiati. In secondo luogo Oliver chiede di far sapere all’opinione pubblica per fare cosa ci si candida, intendendo con questo le priorità ed i programmi concreti di ogni schieramento.

In terzo luogo si chiede con quali risorse si pensa di ottemperare agli impegni al fine di evitare toni propagandistici e fuorvianti. In assenza di chiarezza di fronte a queste domande avremo certo, sottolinea Oliver, dei candidati Presidente, ma avremo perso una grande occasione per riavvicinare i cittadini alla politica e valorizzare la nostra autonomia.

Oliver ha quindi sottolineato le preoccupazioni del movimento aclista rispetto al vuoto progettuale che rischia di caratterizzare questa campagna elettorale ed ha invitato i cittadini trentini, le forze politiche ed istituzionali a rilanciare la centralità della persona, la qualità del modello di sviluppo e la partecipazione.

La formazione ed il welfare, ha rilanciato Oliver, non devono essere visti come dei costi ma come degli investimenti, dei veri e propri fattori di crescita. Da qui l’esigenza di capire cosa propongono i diversi schieramenti in termini di politiche sociali e welfare di comunità.

Oliver si è soffermato infine sulla necessità di coinvolgere anche in futuro il terzo settore nelle scelte politiche ed amministrative. Sul fronte interno del movimento, Oliver ha poi ribadito come le Acli, anche in questo momento caratterizzato da tante difficoltà di ordine sociale ed economico, l’associazione sia chiamata ad importanti compiti storici.

Attraverso l’unificazione dei propri servizi, ad iniziare dal Caf e dal Patronato, le Acli intendono confermare la propria vocazione di aiuto ai territori e alle comunità candidandosi a diventare, anche in futuro, un anello di congiunzione fra bisogni dei cittadini e risposte da parte delle istituzioni.

Dall’altra Oliver ha ricordato l’impegno rivolto alla rigenerazione dei Circoli Acli che, a partire dalla Rotaliana, hanno lanciato la campagna Ricostruire Comunità. Grazie all’impegno dei Circoli di Mezzolombardo e di Grumo-San Michele, sono stati avviati dei progetti partecipativi dentro la comunità che hanno sviluppato azioni concrete rivolte ai bisogni abitatiti, alla convivenza sociale, al mutuo aiuto e alla formazione diffusa del cittadino che stanno rilanciando sia le Acli a livello di valle, sia la stessa comunità, il volontariato e l’associazionismo del territorio.