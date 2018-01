Accordo Trentino Sviluppo-Eataly per aumento export

Produttori locali saranno affiancati per commercio estero

Trento – Incrementare l’export dei prodotti trentini con l’ingresso di nuove proposte di qualità nella rete internazionale di punti vendita Eataly, presente nel mondo con 39 punti vendita e 5 mila addetti, in modo da aumentare il mercato internazionale delle imprese trentine.

Questi i principali obiettivi dell’accordo siglato tra Trentino Sviluppo e Eataly, con la collaborazione della Provincia autonoma di Trento e Trentino Marketing. Le imprese interessate saranno affiancate nella preparazione per l’accesso ai mercati esteri, con particolare riferimento a Germania e Stati Uniti, dal punto di vista organizzativo, produttivo del marketing e delle certificazioni.

I prodotti trentini saranno inoltre protagonisti di una serie di iniziative in Italia, ma anche a Monaco e New York ed in prospettiva in Russia, tra cui corner territoriali, eventi di promozione del paniere di prodotti, degustazioni, incontri con i produttori e l’inserimento di alcuni piatti della tradizione locale nei menu dei ristoranti Eataly.

In breve

Adottate in via preliminare dalla Giunta provinciale di Trento le norme con cui vengono regolamentati gli interventi di abbellimento e di riqualificazione dei centri storici dei paesi del Trentino – Interventi che potranno essere assegnati per sistemare le facciate e per le ristrutturazioni interne. Le risorse messe a disposizione sono pari a 40 milioni di euro. I destinatari sono i privati e le cooperative proprietarie di edifici. Per la destinazione dei contributi verrà riservata una quota alle giovani coppie e agli anziani per interventi, in quest’ultimo caso, relativi alla possibilità di migliorare l’accessibilità di chi ha limitate capacità di movimento. Nella concessione dei contributi sarà tenuto in considerazione l’indicatore del reddito Icef in modo da consentire l’accesso alle agevolazioni di una platea di soggetti molto ampia. Il contributo sarà pari al 20% per chi ha deciso di usufruire della detrazione fiscale. Senza detrazione fiscale il contributo sarà pari al 40% della spesa.