Accordo Governo – Fvg, 120 mln in meno e più 50% contribuenti

Nuovo accordo a Roma con Esecutivo.Serracchiani,grande risultato

Roma – E’ stato sottoscritto a Roma l’accordo finanziario tra il Governo e la Regione Fvg che ridisegna i rapporti economici del Fvg con lo Stato fino al 2019. Sono sostanzialmente due i punti più rilevanti dell’intesa: in merito a quanto la Regione versa allo Stato per concorrere all’abbattimento del debito pubblico nazionale e i criteri per la riforma dell’art.49 dello Statuto regionale in materia di compartecipazione ai tributi erariali.

Nel primo caso traendo vantaggio dalle coperture previste dalla legge di Bilancio dello Stato per il 2018, i 370 milioni di euro dovuti a Roma dal Fvg si riducono a 250 milioni, grazie a uno sconto di 120 milioni per 2018 e 2019.

Per le annualità seguenti, si rinegozierà entro il 30 giugno 2019. Art.49: criterio non più legato al luogo dove si pagano le tasse, ma a quello dove la ricchezza viene prodotta con uno stimato aumento della platea dei contribuenti del 50 per cento.

La presidente Debora Serracchiani ha commentato con soddisfazione dopo la firma: “Risultato di grande importanza per il futuro”.