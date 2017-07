Accoltellato per chiasso bambini: intervento della Polizia

Connect on Linked in

Regolamento conti nel cortile condominiale

NordEst – Tragedia sfiorata a Padova, dove una lite per il chiasso dei bambini nel cortile condominiale è degenerata in un regolamento di conti tra due vicini di casa.

Uno dei condomini, Silvano Paganini di 61 anni, ha gridato ai bimbi di smetterla. Giuseppe Manganotti, 71, padre di uno dei bambini, si è affacciato dalla finestra del palazzo di fronte e ha risposto per le rime.

Il diverbio è degenerato e i due, già noti alle forze dell’ordine, si sono dati appuntamento nel cortile condominiale per regolare i conti: Paganini è sceso con un coltello e ha sferrato un fendente all’addome di Manganotti, il quale ha risposto con due bastonate al fianco e alla testa del rivale. Il tutto davanti ai vicini di casa, bimbi e anziani compresi.

Gli agenti delle Volanti hanno arrestato Paganini per tentato omicidio e denunciato Manganotti per porto di arma. L’uomo accoltellato è stato trasportato in ospedale in prognosi riservata e ora è fuori pericolo. “Vado in galera a testa alta” ha commentato Paganini all’atto dell’arresto.