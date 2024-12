Ospedale Santa Maria del Prato, acceso l’albero donato da Primiero e dalla città di Feltre

Per il secondo anno, è stato acceso l’albero di Natale dell’Ospedale di Feltre, donato dalla Comunità di Primiero e dalla Città di Feltre. Presidente Pradel: “Un sentito grazie vada ai gestori del Rifugio Caltena, che con generosità hanno donato questo magnifico albero dal proprio bosco, rendendo possibile un momento di grande valore per tutti”

Primiero/Feltre – All’evento, erano presenti molti cittadini, persone assistite, personale sanitario e rappresentanti delle istituzioni locali. Oltre al Sindaco di Feltre, Viviana Fusaro, hanno partecipato il Commissario dell’ULSS 1 Dolomiti Giuseppe Dal Ben e il Presidente della Comunità di Primiero, Roberto Pradel con numerosi amministratori del Primiero Vanoi e del Feltrino. L’evento è stato reso ancora più speciale dalle voci del coro di bambini della scuola primaria di Foen, che ha accompagnato l’accensione con brani natalizi, allietando i presenti e creando un clima di festa e condivisione.

Il Presidente della Comunità di Primiero, Roberto Pradel ha rimarcato il legame forte e profondo tra le due comunità: “Questo gesto simbolico rappresenta per noi un’occasione per rafforzare la vicinanza tra Feltrino e Primiero, poichè per tanti primierotti, l’Ospedale Santa Maria del Prato è un punto di riferimento per quel che concerne salute, nascite e controlli. Un sentito grazie va anche ai gestori del Rifugio Caltena, che con generosità hanno donato questo magnifico albero (nella foto ndr) dal proprio bosco, rendendo possibile un momento di grande valore per tutti”. L’albero, posizionato nel cuore dell’ospedale, sarà un simbolo di luce e speranza per tutta la comunità e accompagnerà i giorni di festa, portando un messaggio di unità e solidarietà tra cittadini, operatori sanitari e territori vicini.

Un ponte fra Primiero e Feltrino

Nel suo intervento, il Sindaco Viviana Fusaro ha sottolineato il significato profondo di questo gesto: “Questa accensione è un momento di comunità, un’occasione per creare bellezza in un luogo dove di bellezza ce n’è già tanta, grazie alla competenza e alla dedizione dei medici, infermieri e operatori che ogni giorno lavorano con impegno nell’ambito sanitario. È un segno tangibile di come il Natale possa unire persone e territori, portando luce e speranza in ogni angolo della nostra città. Un sincero grazie a tutti coloro che hanno partecipato e reso possibile questa iniziativa, che è ormai diventata una tradizione attesa e sentita per Feltre e per l’intero territorio.”

Anche Giuseppe Dal Ben, Commissario dell’Ulss1 Dolomiti, ha espresso gratitudine verso chi ha reso possibile questo evento: “Un ringraziamento speciale va alla Comunità di Primiero, che per il secondo anno consecutivo dona questo significativo simbolo al nostro ospedale, e al Comune di Feltre, che ha collaborato con grande impegno per supportare le necessità logistiche. È un gesto che testimonia quanto sia importante l’unità di intenti e il sostegno reciproco tra Istituzioni e Comunità locali”.