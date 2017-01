Nuova tragedia in Abruzzo, cade elicottero: morte sei persone, tra cui due soccorritori del Rigopiano

Lo schianto dopo aver prelevato uno sciatore rimasto ferito sulla pista, morto anche lui assieme alle altre 5 persone a bordo. Lo sciatore era Ettore Palanca, 50 anni di Roma

Abruzzo (Adnkronos) - Sono tutte morte, le sei persone a bordoano 5 membri dell’equipaggio e una persona infortunata a cui era stato prestato aiuto a Campo Felice.

Sull’incidente l’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (Ansv) ha aperto un’inchiesta, decidendo l’invio di un team investigativo nella zona dell’evento, resa decisamente impervia anche dalle condizioni meteorologiche avverse.

L’elicottero AW139 con marche EC-KJT stava rientrando verso l’Ospedale dell’Aquila dopo aver soccorso uno sciatore infortunato sulle piste di Campo Felice ed è precipitato da un’altezza di 600 metri.

Secondo le prime ipotesi circolate in queste ore alla base dell’incidente potrebbe esserci anche un guasto improvviso oppure un cavo elettrico.

Sulla zona infatti da questa mattina permane una nebbia fitta che impedisce la visibilità. Le sei persone a bordo erano i due piloti, un medico, un infermiere, un addetto del soccorso alpino e lo sciatore che si era infortunato.

L’elicottero non è di quelli in dotazione all’Areu. Lo precisa l’Azienda Regionale Emergenza Urgenza della Lombardia precisa che l’elicottero non è quello in dotazione all’Areu. Ritengono, infatti, “probabile” la ripartenza dell’elicottero di Como, tornato ieri alla base dai luoghi del sisma, proprio in considerazione dell’incidente di oggi.