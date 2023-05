A22, tragico schianto all’altezza di Bressanone: muore un 51enne altoatesino

L’uomo al volante di un furgone, un 51enne residente a Campo di Trens, è deceduto per le ferite riportate

Bressanone – Un tragico incidente stradale si è verificato giovedì mattina alle ore 7.30 sull’autostrada del Brennero in direzione sud all’altezza dell’uscita di Bressanone. Il guidatore di un furgoncino ha tamponato un mezzo pesante. Il guidatore del furgone è rimasto incastrato nel mezzo. volontari e quelli del Corpo permanente di Bolzano. Sul posto anche la polizia stradale e il servizio strade dell’A22.

Nonostante la velocità dei soccorsi e tutti gli sforzi per evitare il peggio, la persona non ce l’ha fatta e purtroppo è deceduta. I VVF sono anche intervenuti per la messa in sicurezza dell’area interessata dall’incidente e i lavori di ripristino della sede stradale – in intervento con VVF Varna, VVF Bolzano, Croce Bianca così come la Polizia Stradale e il Personale Ausiliario dell’Autostrada.

