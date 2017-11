A22, schianto con 8 feriti sull’Autobrennero

Bolzano – E’ stata probabilmente la pioggia a causare un incidente stradale sulla carreggiata sud dell’Autostrada del Brennero all’altezza dell’abitato di San Michele che ha visto 8 persone ferite. La disgrazia è accaduta la notte scorsa.

Il primo mezzo coinvolto nell’incidente ha sbandato e successivamente, in due momenti diversi, altre automobili si sono accartocciate le une sulle altre. C’è stato un grande spiegamento di mezzi per i soccorsi: il bilancio è di 2 feriti gravi, di 3 feriti medi e di 3 persone che se la sono cavata con ferite lievi. Sul posto Croce Rossa, Croce Bianca, Vigili del fuoco. Per i rilievi è intervenuta la polizia stradale.

Fanno saltare in aria bancomat a Bolzano – Due malviventi hanno fatto saltare con una carica di esplosivo uno sportello bancomat della Cassa di Risparmio in via Claudia Augusta a Bolzano. Il colpo è stato messo a segno la notte scorsa attorno alle 2.

Una donna è morta all’ospedale di Brunico, dopo essere finita nel torrente Aurino – L’incidente è avvenuto nella zona di Campo Tures. Di Valle Aurina, 52 anni, era uscita per un’escursione, poi se n’erano perse le tracce. L’ipotesi è che sia finita in acqua per un malore o per uan caduta accidentale. Sul posto sono intervenuti carabinieri e vigili del fuoco, con il soccorso subacqueo.