A22, scende dall’auto e viene travolto da un mezzo in piena notte: muore austriaco

Stava viaggiando con la compagna lungo la carreggiata nord aveva parcheggiato in una piazzola tra San Michele e Egna: centrato in pieno da un altro veicolo, è stato scaraventato sull’asfalto a quasi 200 metri di distanza

Egna (Bolzano) – Il tragico incidente è avvenuto verso le 21.30. L’uomo – secondo le prime informazioni un austriaco di origine straniera – viaggiava con la compagna su una Volswagen targata Innsbruck, quando si è fermato in una piazzola di emergenza. E’ poi sceso dall’auto, forse dopo una lite con la donna. Le forze dell’ordine stanno cercando di ricostruire l’accaduto.

Pochi istanti dopo è stato investito in pieno da un’auto in transito e scaraventato per circa 200 metri sull’asfalto. Il medico d’urgenza accorso sul posto con l’elicottero d’emergenza Aiut Alpin ha potuto solo constatare il decesso. L’autostrada è rimasta chiusa al traffico per circa un’ora